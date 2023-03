Morbidelli, soliti problemi: "Speravamo in un inizio diverso"

Il centauro della Yamaha ha chiuso solo in 14esima posizione

26-03-2023 19:42

Franco Morbidelli non riesce ancora a scuotersi: il pilota della Yamaha non è riuscito ad andare oltre la 14esima piazza in Portogallo, chiudendo a quasi 20 secondi dal vincitore Bagnaia, e ultimo tra i piloti arrivati al traguardo, a quasi 5 secondi dal penultimo, Augusto Fernandez.

“Speravamo in un inizio di stagione molto migliore – ha spiegato il team principal della Yamaha Massimo Meregalli -. Chiaramente, abbiamo del lavoro da fare come squadra per assicurarci di ottenere risultati migliori”.