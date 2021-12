Morta a 85 anni Darlene Hard, vinse 21 Slam tra singolare, doppio e misto

07-12-2021 14:12

Si è spenta a quasi 86 anni, essendo nata a Los Angeles il 6 gennaio 1936, Darlene Hard, una delle tenniste più forti degli anni cinquanta e sessanta del ventesimo secolo. La morte è avvenuta cinque giorni fa ma la notizia si è saputa solo oggi. Per quanto riguarda i tornei del Grande Slam, in singolare vinse una volta il Roland Garros nel 1960 e i campionati Usa a Forest Hills, quelli che adesso sono gli US Open, nel 1960 e nel 1961, a Wimbledon invece perse due finali, nel 1957 dalla connazionale Althea Gibson, prima afroamericana a vincere sui prati londinesi, e nel 1959 dalla brasiliana Maria Ester Bueno. Nel doppio femminile si è inoltre aggiudicata, con varie compagne, tre Roland Garros, quattro Wimbledon e sei Forest Hills, cui sono da aggiungere cinque Slam nel misto, due Roland Garros e 3 Wimbledon, per un totale di 21 Major.

