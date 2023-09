Morta la calciatrice Maddy Cusack a soli 27 anni: il comunicato dello Sheffield United. Stretto riserbo

La calciatrice inglese è scomparsa giovanissima: calcio inglese in lutto per la sua tragica scomparsa. Era vice capitano dello Sheffield United

Ultimo aggiornamento 22-09-2023 16:04

La stessa società che la aveva accolta, e consentito di crescere anche in un ruolo differente da quello in campo, ne ha annunciato la prematura scomparsa. Una autentica tragedia, perché Maddy Cusack che indossava la maglia dello Sheffield United dal 2019 e ricopriva anche la carica di responsabile marketing è scomparsa a soli 27 anni, per cause non note.

A confermare la notizia della sua scomparsa è stato un comunicato che, nella prima mattinata di venerdì 22 settembre, ha sconvolto il calcio inglese e l’intero movimento femminile.

La scomparsa di Maddy Cusack

Maddy Cusack, calciatrice che con la maglia del club inglese aveva raggiunto il traguardo delle 100 presenze, si è spenta suscitando emozione e sconcerto nel pubblico di appassionati che aveva imparato a seguirla nella sua carriera sportiva e manageriale, legata a doppio filo al club britannico.

“Questa notizia è straziante – le parole di Stephen Bettis, ad dello Sheffield United -. Era conosciuta e stimata per la sua personalità e la sua professionalità, ci mancherà molto. Il club offrirà tutto il supporto possibile alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Maddy”.

Lo Sheffield e la famiglia della calciatrice non commenteranno ulteriormente questo tragico evento, aggiungendo la richiesta di riserbo nel rispetto della volontà dei suoi cari. A riportarlo è il Daily Mail.

Chi era

Maddy, centrocampista e dallo scorso mese vice capitano, ha giocato per squadre del calibro di Birmingham City e Aston Villa prima di firmare per lo Sheffield United nel 2019 e ha indossato la maglia delle nazionali giovanili.

Cusack si è unita ai Blades a metà della loro prima stagione nel gennaio 2019, diventando un punto di riferimento per la squadra: la sua ultima partita risale al 27 agosto scorso.

Mercoledì 20 settembre la sua morte, confermata in via ufficiale senza alcun dettaglio in merito alle cause del decesso.

Il cordoglio di Sue Campbell

La baronessa Sue Campbell, al vertice del calcio femminile della FA , ha rilasciato alcune dichiarazioni – dopo aver appreso della morte di Cusack – nell’intento di esprimere sostegno e cordoglio nei riguardi di quanti avevano lavorato al fianco della calciatrice/manager nei confronti del club.

“A nome della FA, delle Lionesses, della Women’s Super League e del Women’s Championship, i nostri pensieri e le più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Maddy, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti allo Sheffield United”, ha detto la baronessa Campbell.

Il ricordo di Billy Sharp

Anche Billy Sharp, ex capitano della squadra maschile dello United, le ha reso omaggio sui social media: la foto postata li ritrae sorridenti, quasi euforici nell’intento di celebrarne la tempra, il temperamento di una giovane donna di appena 27 anni amante del calcio, dello sport e impegnata anche su altri versanti nell’ambito del marketing della società a cui si era legata.

Anche l’organizzazione benefica antidiscriminazione Kick It Out ha affermato di essere “profondamente rattristata” dalla notizia della morte di Cusack.

