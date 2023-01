Morte Gianluca Vialli: il ricordo di Andrea Agnelli

06-01-2023 20:49

L’ormai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli si è unito al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa, ad appena 58 anni, di Gianluca Vialli, sconfitto da un tumore al pancreas contro il quale combatteva ormai da parecchi anni.

Agnelli, tramite i propri canali social, ci ha tenuto a pubblicare un messaggio per ricordare la leggenda bianconera appena scomparsa: “In certi momenti le parole non servono, questo è uno di quei momenti… grazie Luca, grazie di tutto”, la didascalia scritta in un tweet sopra ad una foto che lo ritrae in maglia blucerchiata.