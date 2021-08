Morte Müller, il ricordo del Bayern Monaco: "Il mondo si è fermato"

Quindici anni di gol e vittorie e più di venti come allenatore nel settore giovanile. Ma al di là dei numeri e del tempo trascorso al servizio del Bayern, Gerd Müller, morto all’età di 75 anni, sarà per sempre uno dei simboli del leggendario club bavarese, che non ha mancato di far sentire il proprio supporto a ‘Der Bomber’ anche nei duri anni della malattia di Alzheimer che ha colpito Muller dal 2015.

La notizia della morte di Müller è immediatamente finita sulle aperture di notiziari e giornali online.

“Oggi il mondo del Bayern si ferma. I campioni tedeschi e tutti i suoi tifosi piangono Gerd Muller, morto domenica mattina all’età di 75 anni” il messaggio pubblicato dalla società sul proprio profilo Twitter.

“La notizia della morte di Gerd Müller ci tocca tutti profondamente – ha detto Oliver Khan, amministratore delegato dei bavaresi – È una delle più grandi leggende nella storia del Bayern, i suoi successi non hanno eguali e faranno parte per sempre della grande storia del nostro club e di tutto il calcio tedesco. Come giocatore e come persona, Gerd Müller è stato unico per Bayern. Gerd sarà nei nostri cuori per sempre”.

“Oggi è un giorno triste per il Bayern e tutti i suoi tifosi – ha invece aggiunto il presidente del club, Herbert Hainer – Gerd Müller è stato il più grande attaccante che sia mai esistito e una brava persona, una personalità nel calcio mondiale. Siamo vicini nel profondo dolore alla moglie Uschi e alla sua famiglia. Senza Gerd il Bayern non sarebbe il club che tutti amiamo oggi. Il suo nome e il suo ricordo vivranno per sempre”.

15-08-2021