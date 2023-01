Morte Pelé, Falcao: "Lui era tutto e io lo imitavo"

02-01-2023 21:51

C’era anche Paulo Roberto Falcao alla veglia funebre di Pelé. L’ex calciatore della Roma, che oggi è coordinatore sportivo proprio del Santos di O Rei, ha parlato così del campionissimo verdeoro: “Ora io non riesco a pensare al Rei Pelé con tristezza – le prime parole di Falcao sul tre volte campione del mondo -. Lo vedo come un genio, con quel suo gran sorriso”.

“È molto difficile dare una definizione di Pelé, lui era tutto e questa parola non ha spiegazioni. È tutto. Io ho preso alcune cose da lui: quando esultavo dopo un gol con il pugno nell’aria mi ispiravo a lui, ripetevo il gesto che faceva lui, io lo imitavo. Poi era bellissimo il modo in cui trattava i tifosi e per questo notavo come tutti lo rispettassero. Lui era uno spettacolo“.