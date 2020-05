Morto Claudio Ferretti, voce di Tutto il calcio minuto per minuto

Un pilastro del giornalismo sportivo e della Rai è scomparso. È morto a 77 anni Claudio Ferretti, giornalista e radiocronista sportivo famoso soprattutto per aver commentato la Serie A e il ciclismo negli anni Settanta e Ottanta per la RAI, in particolare per un format esemplare, per stile e inventiva, come “Tutto il calcio minuto per minuto”. Una delle voci più vicine agli appassionati e che ci lascia dopo Sandro Ciotti e Provenzali o più recentemente, Franco Lauro.

La carriera di Claudio Ferretti

Nato a Roma nel 1943, Ferretti aveva cominciato a lavorare alla RAI negli anni Sessanta, diventandone nel decennio successivo uno dei più noti commentatori radiofonici. A partire dagli anni Ottanta fece anche la televisione, conducendo il TG3 e poi, alla fine degli anni Novanta, Il processo alla tappa. Era figlio di Mario Ferretti, altro grande giornalista sportivo.

Il papà telecronista che seguì Fausto Coppi

Figlio di Mario Ferretti che nel 1949 durante una tappa del Giro d’Italia coniò la frase “un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi”, una sorta di aforisma e di motto che segnò la carriera del papà.

Il ricordo di Rai Sport

Rai Sport gli ha dedicato, sulla propria home page, un ricordo molto sentito in cui il giornalista parla del suo passato da giornalista, nell’azienda di servizio pubblico. Il video lo ritrae lucido e ancora entusiasta: il tributo più importante per chi ha seguito lo sport sempre con la passione e la partecipazione dei primissimi giorni Lo hanno ricordato sui social anche i colleghi Sigfrido Ranucci, di Report, Alvaro Moretti, direttore di Leggo e Il Messaggero. Molto emozionante il post su Twitter di un altro giornalista e voce Rai molto nota, Riccardo Cucchi: “Una voce. Una straordinaria voce. Una voce da #Tuttoilcalcio, una voce del ciclismo, dell’atletica leggera. Un compagno delle nostre domeniche con il quale ho avuto l’onore di lavorare. Claudio Ferretti ci ha lasciato. Qui è in una splendida foto con Ciotti, Giobbe e Ameri”.

VIRGILIO SPORT | 22-05-2020 10:05