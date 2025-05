Morto Gianni Vasino, uno dei volti storici di 90° Minuto: il mondo del calcio dice addio al recordman della domenica

Un volto storico per una trasmissione che ha segnato la televisione italiana e il mondo del calcio che oggi piange la scomparsa di Gianni Vasino scomparso all’età di 88 anni

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il mondo del calcio e del giornalismo piange la scomparsa di Gianni Vasino, scomparso all’età di 88 anni. Una carriera lunghissima per il giornalismo che viene ricordato soprattutto per il suo ruolo a 90° Minuto.

La carriera di Gianni Vasino

Nato in provincia di Ferrara nel 1936, Vasino si è trasferito molto giovane insieme alla famiglia a Sanremo e proprio in Liguria è cominciata la sua carriera da giornalista. Arriva in Rai nel 1968 e qualche anno dopo è Paolo Valenti a sceglierlo per 90° Minuto dove si occupava in particolare modo delle squadre milanesi. Alla fine della sua carriera ha anche raccontato un aneddoto legato alla vittoria dello scudettro del Milan nel 1988 con cui avrebbe corso il giro d’onore dopo il successo tricolore. La sua è stata una carriera lunghissima nel corso della quale ha seguito anche Mondiali, Europei di calcio e le Olimpiadi. Ma tra le sue conoscenze non c’era solo il calcio ma aveva tantissime competenze anche nel mondo della cronaca e della politica, al punto da pubblicare saggi sia sulla malavita genovese che sul fenomeno delle Brigate Rosse.

Il recordman della domenica

Una carriera lunghissima la sua che era entrato in Rai nel 1968 e che da quel momento ha ottenuto tantissimi riconoscimenti nel corso della sua carriera. Ma c’è anche un record nella storia di Gianni Vasino, il giornalista è andato infatti in onda ogni domenica sera per 22 anni di fila. Nessuno è riuscito a essere così presente nella storia del giornalismo sportivo italiano.

Il ricordo dei colleghi

Sui social arrivano anche i primi ricordi di chi Vasino lo ha conosciuto da vicino come giornalista e amico. Paolo Paganini scrive: “Ci ha lasciato un grande professionista e un amico. Ciao Gianni”. Commosso anche il ricordo di Alfredo Pedullà: “Quanti ricordi, quante trasmissioni: i tempi mitici di “A tutta B”. Marco Civoli, Mario Corso, Sergio Brighenti prima del passaggio del testimone a Paolo Paganini. Riposa in pace Gianni Vasino: mi piace ricordarti così, con un sorriso”.