“Siamo profondamente tristi per la scomparsa del Professor Juergen Hubbert, ex consigliere di amministrazione di Daimler AG. E’ stato ambasciatore della nostra azienda 40 anni. Ci mancherà”. Con questo tweet la Mercedes ha ricordato la scomparsa a 81 anni del suo ex presidente, nato il 24 luglio 1939), a capo della casa di Stoccarda quando forniva i motori alla McLaren vincendo due titoli mondiali piloti conMika Hakkinen nel 1998 e 1999.

OMNISPORT | 15-01-2021 19:09