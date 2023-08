Morto Luigi Predeval, fondatore di Mediaworld ed ex amministratore delegato dell'Inter di Moratti. Con lui Simoni e Ronaldo

Utto nel mondo dell'imprenditoria e del calcio per la morte di Luigi Predeval, fondatore di Mediaworld ed ex amministratore delegato dell’Inter

Ultimo aggiornamento 29-08-2023 13:45

Ieri è mancato Luigi Predeval, 76 anni, presidente e amministratore delegato di Sogemi, la società del Comune di Milano che possiede e gestisce i mercati generali ma soprattutto, per i tifosi dell’Inter, ex amministratore delegato del club in anni di grande rinascita quando il presidente Massimo Moratti restituì un sogno ai sostenitori interisti.

Nela sua carriera imprenditoriale, Predeval è stato presidente e fondatore della catena di negozi Mediaworld, incominciata nel 1991 quando sembrava un miraggio avventurarsi in quel settore e impostare questa nuova iniziativa imprenditoriale dalla provincia di Bergamo. Invece gli riuscì anche questa, come altre idee.

Chi era Gigi Predeval

Nato il 30 luglio 1947, Predeval si era laureato in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1971 a cui si aggiunge un prestigioso Master ad Harvard, conseguito anni dopo quando la sua carriera era già avviata nel Gruppo Unilever.

Poi il salto nell’imprenditoria, conseguenza di uno spirto e una volontà di vedere realizzate le idee maturate nel suo mondo, quello dell’industria e dell’imprenditoria con una parentesi importantissima nel calcio, all’Inter dei Moratti.

L’Inter di Gigi Simoni e Ronaldo

A metà degli anni Novanta, Predeval – molto vicino alla famiglia Moratti – è diventato country manager del gruppo Metro e creatore della joint venture con Carrefour, il gruppo della grande distribuzione francese del quale il manager è poi diventato amministratore delegato.

Proprio per la sua prossimità ai Moratti, gli fu affidato un delicato incarico per Massimo e quella parte della famiglia che aveva imparato ad appassionarsi al calcio grazie al padre Angelo: dal 1998 al 2000 Predeval è stato amministratore delegato e direttore generale anche dell’Inter.

Il suo incarico era proiettato verso l’obiettivo di inserire professionalità e metodo nella gestione per una programmata entrata in Borsa. Cosa che comunque gli portò una certa notorietà.

Allora era la squadra allenata dall’indimenticato Gigi Simoni, che sfiorò lo scudetto ma soprattutto si legò al Fenomeno, al brasiliano Ronaldo che vinse una Europa League allora Coppa Uefa nella finale con la Lazio.

Le intuizioni imprenditoriali, da Mediaworld a Auchan

Successivamente a capo di Eurobenzine ha creato la joint venture col gruppo Auchan per creare una rete di distributori di carburante a marchio Auchan.

Accantonata l’esperienza all’Inter, Prevedal aveva ricoperto ruoli e funzioni distanti dal calcio e dal gioiello che in quegli anni aveva guidato, grazie anche alla volontà dell’allora presidente Moratti di ridare lustro e anche qualità alla società trasformandola in una realtà imprenditoriale.

Predeval è stato, poi, anche direttore generale di Spumador, amministratore delegato di Pompea (calze e abbigliamento intimo).

Il ricordo di Massimo Moratti

Con Massimo Moratti e la famiglia aveva instaurato un rapporto di fiducia, tant’è che oltre all’Inter, che aveva guidato per due anni come manager, era poi entrato come membro del board della Fondazione San Patrignano molto importante soprattutto per Gianmarco e Letizia Moratti.

La famiglia gli ha reso omaggio con un necrologio, a lui dedicato, oggi sul Corriere della Sera a testimoniare un’amicizia accompagnata da stima e affetto.

