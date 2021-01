Inter e il calcio ricordano Gigi Simoni: Ronaldo commovente

Il mondo del calcio non ha dimenticato uno dei suoi signori. “Una brava persona e un grande allenatore” è il pensiero unanime che circola in queste ore in rete e sui social dove, come se fosse ancora tra noi oggi, viene “festeggiato” quello che sarebbe stato il compleanno di Gigi Simoni scomparso il 22 maggio scorso. L’ex allenatore dell’Inter di Ronaldo avrebbe compiuto oggi 82 anni. Tutte le società e i giocatori che ha allenato lo stanno ricordando con grande piacere, anche i tifosi, senza distinzione di bandiere e colori.

Simoni, Inter e Ronaldo commossi

L’Inter, dove Simoni ha raggiunto il suo apice della carriera, con una Coppa Uefa vinta e uno scudetto sfiorato (il famoso tricolore dei veleni e quello scontro Iuliano-Ronaldo passato alla storia), lo ricorda sui suoi organi ufficiali: “persona che era, gentile, buona, mai sopra le righe e quello di un bravissimo allenatore, capace di creare uno dei gruppi che più ha segnato la storia dell’Inter, rimasto nei cuori di tutti”

Con lui aveva un rapporto speciale Ronaldo, il fenomeno brasiliano, che ha sempre considerato Simoni un padre: “Gigi Simoni per me non è stato solo un allenatore. Se oggi penso a lui, penso a un uomo saggio e buono, che non ti ordinava di fare le cose, ma ti spiegava perché quelle cose erano importanti. Penso a un maestro, come in quella foto che facemmo a Natale: lui direttore, noi l’orchestra. Lo ricordo così, con quel sorriso, la sua voce sempre calma, i suoi consigli preziosi”.

Gli “auguri” postumi del calcio a Gigi Simoni

“Caro Gigi, continua a sorriderci da lassù… buon compleanno” è il messaggio della Cremonese con cui Simoni vinse una storica Coppa Anglo Italiana nel tempio del calcio, a Wembley. Idem fa il Genoa: “Ha indossato per 99 volte la maglia del Genoa segnando 14 gol per poi sedersi in panchina e guidare la squadra per 306 volte (secondo allenatore con più presenze)”. E anche la Carrarese, una delle prime squadre allenate da Simoni “Caro mister sei sempre nei nostri cuori”.

Un mago del calcio di provincia, fatto di tante promozioni, che si è messo confrontato alla grande con il calcio delle grandi e dei grandi campioni: “Oggi caro Gigi, avresti compiuto 82 anni. Noi continuiamo a vederti così, seduto sulla tua amata panchina, dove hai ottenuto tanti successi e firmato il record leggendario di 7 promozioni dalla B alla A” scrive il profilo della Lega serie B.

Anche tanta gente comune, tifosi, ha voluto rendere omaggio a Gigi Simoni in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Molti interisti, già domenica sera, gli avevano dedicato la vittoria contro la Juventus nello scontro diretto dominato dai nerazzurri. “Gigi Simoni era una brava persona, forse anche troppo in un mondo di squali come quello del calcio.. Ci manchi”, “Buon Compleanno ad un Signore del calcio”.

SPORTEVAI | 22-01-2021 12:01