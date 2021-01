Tifosi Juve: Non c'è più Simoni e intervistate lui?

Era un classico di ogni vigilia di gara tra Inter e Juventus dal ’99 in poi: l’intervista a Gigi Simoni e il ricordo del rigore negato ai nerazzurri per il fallo di Iuliano su Ronaldo che l’arbitro dell’epoca Ceccarini non vide. Purtroppo Simoni non c’è più ma i tifosi della Juve sono rimasti assai perplessi nel vedere che a presentare la classicissima di San Siro sia stato pescato dalla Gazzetta Felipe Melo.

Melo avvelena la vigilia di Inter-Juve

Il brasiliano, che ha da tempo un conto in sospeso con Chiellini e che non si è lasciato bene con la Juve dopo due anni deludenti in bianconero, è tornato a sparlare del difensore bianconero scatenando la rabbia dei fan.

I tifosi della Juve ironizzano sull’intervista a Melo

Fioccano reazioni stizzite: “Cioe’ sarà Felipe Melo a prendere il posto di Gigi Simoni( R.I.P. Mister) nella classica intervista pre inda-Juve?” o anche: “non avendo più a disposizione Simoni da intervistare prima di ogni Inter-Juve ci prova con la mela marcia Felipe Melo! ” oppure: “Stan tentando di sostituire il buon Simoni con Felipe Melo, il quale insegna l’etica a Chiello” e ancora_ “La Gazzetta dello sport che, orfana della buonanima di Gigi Simoni, va ad intervistare Felipe Melo solo per attaccare Chiellini, è francamente commovente. Questa sì che è dedizione alla causa”.

Il web ribolle di commenti: “Quanta voglia avete per dare retta a ciò che dice Felipe Melo….” o anche: “Immagino lo sforzo nel trovare chi più di altri poteva avvelenare un clima obiettivamente sereno al momento: ma certo Felipe Melo!!”.

C’è chi scrive: “Felipe melo che parla di etica è fantastico”, un altro osserva: “È proprio vero che le pulci hanno anche la tosse”, infine la chiosa sarcastica: “Felipe Melo che parla di etica… alla prossima avremo Icardi che parla di amicizia e di come non rubare la moglie agli altri, poi Berlusconi che parla di castità”.

SPORTEVAI | 15-01-2021 12:40