Moto America: un finale tutto da vivere

12-09-2022 13:57

Nel weekend è ripreso il campionato MotoAmerica, con il penultimo appuntamento nel New Jersey, che poneha posto le basi per un finale di campionato tutto da vivere in Alabama tra il 23 ed il 25 settembre.

La classifica generale vede al comando Jake Gagne, che vanta soli 4 punti di vantaggio sull’italiano Danilo Petrucci, in piena corsa per potersi aggiudicare il titolo al suo primo anno nella categoria.

Petrucci ha dovuto davvero fare gli straordinari sabato al New Jersey Motorsport: non aveva molte possibilità se non cercare di vincere, ed è quello che ha fatto in Gara 2, sul bagnato. “Quella di sabato è stata la mia gara più difficile dall’inizio dell’anno. Ho fatto fatica su questa pista che è stretta, sconnessa con poca aderenza e in più con l’asfalto bagnato. Però so bene che la Ducati andava e a me piace correre sotto la pioggia. A tre giri dal termine ho anche rischiato di cadere, sono rimasto in pista per un centimetro”. Queste la parole del “Petrux” che adesso è a solo quattro lunghezze da Gagne, quando manca un round e due gare al termine della stagione.

Il titolo, dunque, si deciderà al Barber Motorsport Park dal 23 al 25 settembre.

“Comunque andrà sono felice di aver portato il campionato mondiale all’ultima gara. A prescindere dal risultato finale sono contento di aver scelto questa strada. Adesso andiamo a Barber, conosco la pista perché avevo fatto dei test a maggio. Ci proverò fino alla fine”.