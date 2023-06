Moto Gp, Bagnaia: “Assen ce l’ho tatuata sul braccio, sarà una gara impegnativa”

Il leader del mondiale è pronto a consolidare il suo primato prima di vivere la lunga sosta estiva, per farlo dovrà dare il meglio su uno dei suoi circuiti preferiti.

22-06-2023 09:41

La Moto Gp scende in pista ad Assen, poi si prenderà una bella pausa in attesa della seconda parte di stagione.

Il campione del mondo in carica, nonché leader della classifica 2023, Francesco Bagnaia, non ha alcuna intenzione di scherzare con il fuoco, anzi vuole fare benissimo in uno dei circuito che ama di più: “Questa pista mi piace talmente tanto che ce l’ho tatuata sul braccio, l’anno scorso abbiamo ottenuto una vittoria fantastica e l’obiettivo di quest’anno è ripeterci anche e soprattutto per tenere a distanza gli avversari, mi aspetto, però, una gara molto più combattuta, con tanti rivali, ma mi affido al feeling con la mia Desmosedici GP, al momento è ottimo”.