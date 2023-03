Moto Gp, Quartararo: “Sfruttare questa gara per capire in che direzione andare”

Il pilota della Yamaha sa che anche questo weekend non sarà facile per lui e per la sua due ruote, il problema principale restano le qualifiche e le partenze attardate.

30-03-2023 19:53

Forse si aspettava qualcosa in più il pilota transalpino dal Gp di Portimao dove con la sua Yamaha non è riuscito ad andare oltre l’8° posto. Il tutto è nato da qualifiche in perenne difficoltà che hanno portato Fabio Quartararo a partire nelle retrovie.

“Il passo gara non era affatto male – ha confessato in conferenza stampa alla vigilia della gara in Argentina – ma abbiamo sempre un problema in uscita dalla curva e questo non ci permette di azzardare sorpassi, sarebbero troppo rischiosi”.

“In questa seconda gara dobbiamo continuare a lavorare sodo e capire in quale direzione andare, la stagione è ancora lunga, l’’obiettivo minimo è quello di migliorare in prova per essere poi avvantaggiati la domenica”.