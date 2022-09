Moto GP, sarà Petrucci a sostituire in Thailandia Mir

27-09-2022 08:40

Dopo aver rinunciato a Misano, Aragon e Motegi, il Campione del Mondo 2021 Joan Mir salterà il Gp di Thailandia, in programma domenica a Buriram.

E dopo le sostituzioni operate da Watanabe e Tsuda la Suzuki ricorrerà a Danilo Petrucci, che quest’anno si è diviso tra Dakar e Superbike americana, dove ha centrato la seconda posizione finale in sella alla Ducati: “Sono felice di correre in Thailandia con la Suzuki, ringrazio loro e Ducati. La moto pare veloce, sono curioso di provarla: non sarà facile, quindi non nutro aspettative. Voglio solo godermela! Sono entusiasta di essere uno dei pochi piloti della storia a saltare da una Moto GP a una Dakar, a una Superbike e infine a una nuova Moto GP!”.

Il 31enne di Terni ha difatti salutato un anno fa la Moto GP a Valencia, dopo una stagione complicata alla KTM.

La chiosa spetta a Livio Suppo, che si è speso per la wild-card al pilota italiano: “Danilo è una ‘bandiera’ della Ducati, apprezziamo la loro disponibilità. Questo spiega che passione e comprensione sono le cose principali nello sport”.