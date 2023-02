Moto Gp, test di Sepang: le parole dei protagonisti

Dopo il 2° giorno di test in Malesia, alcuni piloti si lasciano andare alle prime considerazioni che confermano, o meno, lo stato di forma della propria due ruote: ecco Martin, Quartararo, Marquez.

11-02-2023 15:46

Sorriso a metà nonostante il tempo più veloce per Jorge Martin, il pilota spagnolo in sella alla Ducati Pramac, che in Malesia sta già facendo vedere di che pasta è fatto. “Sono felice per il tempo e per una moto che si sta dimostrando veloce senza che io sia aggressivo, purtroppo sono anche caduto in un punto in cui la ppista era più umida ed ho riportato un trauma alla mano, non credo serva l’operazione ma spero comunque di riuscire a guidare”.

Soddisfatto della sua Yamaha Fabio Quartararo: “Questa moto ha un bel passo, in velocità siamo vicinissimi alla Ducati (335.4 km/h contro 336.4 km/h), c’è un’ulteriore evoluzione dell’aerodinamica ma non possiamo trarre particolari conclusioni perché abbiamo provato con le gomme usate, vedremo cosa succederà con le nuove”.

Infine Marquez e la sua Honda: “Purtroppo ho girato sull’asciutto solo per 25 giri, poi sul bagnato abbiamo trovato problemi di trazione, ci stiamo concentrando sulle tre moto del 2023, abbiamo definitivamente accantonato la due ruote dello scorso anno”.