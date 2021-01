Moto GP, Zarco: "Nel 2020 ho imparato molto sulla Ducati, essere costanti è fondamentale”

“Le ambizioni devono essere grandi. Penso che avrò delle belle sorprese durante la stagione. Nel 2020 ho imparato molto sulla Ducati. Sono riuscito ad ottenere delle buone prestazioni, ma non ho mostrato una buona costanza durante la stagione. Vorrei esibirmi allo stesso modo di Jack Miller, lottare per il podio e pensare a vincere. Devo vedere come mi sentirò con la nuova moto. Essere costanti è fondamentale”.

Queste le parole di Johann Zarco che si prepara per la stagione 2021 della MotoGP. Il francese, iscritto al Motomondiale con una Ducati del Team Pramac, è pronto per una nuova sfida, dopo le esperienze maturate negli anni scorsi.

Johann Zarco sostituirà di fatto l’australiano Jack Miller, pilota che nel 2021 sarà in pista con la Ducati ufficiale accanto al nostro Francesco Bagnaia, anch’esso ex alfiere Pramac nell’ultimo campionato.

Il nativo di Cannes cerca di far meglio del centauro originario di Townsville: “Penso che sia qualcosa di possibile. È difficile dirlo subito, ma non si sa mai. Se sarò costante avrò le mie opportunità nel corso della stagione”.

OMNISPORT | 29-01-2021 15:14