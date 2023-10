Moto2, la diretta del GP del Giappone sul circuito di Motegi. LIVE

Cronaca in diretta

La Moto2 torna a scaldare i motori con il GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (236 pt.) Tony Arbolino (197 pt.) Jake Dixon (146 pt.) Aron Canet (116 pt.) Alonso Lopez (116 pt.)

Pole e record per Chantra, con il tempo di 1:49.898. Il thailandese partirà davanti a tutti a Motegi: in prima fila con lui anche Ogura e Dixon, 4° Acosta, leader del campionato, 13° Arbolino, secondo in classifica a -39 dallo spagnolo. Il Gran Premio del Giappone si corre sul circuito di Motegi. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 6.15. Questa la griglia di partenza (le prime 8 file), sulla base dei risultati maturati in qualifica: