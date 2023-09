Moto2, GP India diretta LIVE dal Buddh International Circuit

Cronaca in diretta

Dopo una grandissima gara di Moto 3, é il momento delle Moto 2: pole position per uno straordinario Dixon, secondo Acosta che ha la possibilità di mettere una seria ipoteca sul titolo mondiale. Solo settimo Arbolino, che dovrà provare la grande rimonta per rimanere in scia dello spagnolo.

Warm up in corso, tutto pronto per questa Moto 2.

Nuvole rapide che si avvicinano al circuito, ma temperatura vicina al 35 gradi: condizioni veramente dure per i piloti in pista.

GIRO 1. ARBOLINO SI PORTA PRIMO! Che partenza per l'italiano, in cinque curve si posta in testa.

La Moto2 torna in pista e lo fa con il GP d’India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (211 pt.) Tony Arbolino (177 pt.) Jake Dixon (146 pt.) Aron Canet (116 pt.) Alonso Lopez (116 pt.)

Jake Dixon in pole position nel Gp d’India Moto2. Il britannico del team Aspar partirà in prima fila davanti al leader del Mondiale Pedro Acosta e Sergio Garcia. Scatterà più indietro invece Tony Arbolino, settimo. Davanti a lui in seconda fila Zonta Van den Goorbergh, Darryn Binder e Alonso Lopez. Decimo Celestino Vietti, staccato di 1.450.

Il GP d'India si corre sul Buddh International Circuit, alla sua prima edizione in assoluto. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 10.15.