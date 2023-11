Moto2, GP Qatar diretta LIVE Losail

Non c'è partita in questo spezzone di stagione di Moto2: Fermin Aldeguer prende la testa a metà gara e conduce le danze fino alla terza vittoria in fila dopo quelle ottenute in Thailandia e Malesia. Per lo spagnolo si tratta anche del quinto podio consecutivo a certificare il proprio finale di stagione in crescendo. Il pilota motorizzato Boscoscuro torna anche prepotentemente in lotta per il terzo posto nel mondiale, ora occupato da Dixon ma distante soli sette punti a una gara dal termine.

