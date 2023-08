Moto2, la diretta del GP d'Austria sul circuito di Spielberg. LIVE

Cronaca in diretta

Solo settimo Tony Arbolino, che dovrà dunque provare la grande rimonta per provare a cercare il podio e i punti per rimanere in lotta per il Mondiale.

La Moto2 torna in pista e lo fa col GP d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (156 pt.) Tony Arbolino (154 pt.) Jake Dixon (104 pt.) Aron Canet (96 pt.) Alonso Lopez (92 pt.)

Il Gran Premio d’Austria si corre sul circuito di Spielberg. Sono previsti 25 giri. Pole position di prepotenza per Pedro Acosta in Moto2. Il fuoriclasse spagnolo su Kalex, batte tutti nonostante una caduta nel primo tentativo. Alle sue spalle Ai Ogura, e il nostro Celestino Vietti, ottimo terzo e quindi in prima fila.

In seconda fila Jake Dixon. Somkiat Chantra e Fermin Aldeguer. Solo settimo posto di Tony Arbolino. Accanto a lui scatteranno Albert Arenas e Manuel Gonzalez. Decimo Aron Canet. Partenza in programma alle 12.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: