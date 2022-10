Moto2, la diretta del GP di Thailandia sul Circuito di Buriram. LIVE

Meccanici fuori dalla griglia di partenza, tutto pronto per il warm up: gara che dovrebbe iniziare dopo questo giro di "riscaldamento" delle gomme.08:30

PRE GARA

La Moto2 torna in pista e lo fa col GP di Thailandia, quartultimo appuntamento del Mondiale motociclistico 2022. La classifica piloti è attualmente questa:

Augusto Fernandez (234 pt.) Ai Ogura (232 pt.) Aron Canet (177 pt.) Celestino Vietti (162 pt.) Tony Arbolino (138 pt.)

Profeta in patria Somkiat Chantra il thailandese del team Asia che firma la prima pole position proprio in casa e domani partirà davanti a tutti in Moto2. In prima fila Tony Arbolino (team VDS) e il compagno di squadra, nonché secondo nel Mondiale a 2 punti dalla vetta, Ai Ogura. Buon quinto tempo per Celestino Vietti.

Solo 8° il leader del Mondiale Augusto Fernandez, ancora peggio il terzo in classifica iridata, Aron Canet che scivolato partirà 18°. Il Gran Premio della Thailandia si corre sul circuito Internazionale Chang, vicino a Buriram. Sono previsti 24 giri. Partenza fissata per le 8.20. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Fila: 1. Somkiat Chantra 1’35.625; 2. Tony Arbolino 1’35.710; 3. Ai Ogura 1’35.889 Fila: 4. Pedro Acosta 1’35.956; 5. Celestino Vietti 1’35.973; 6. Alonso Lopez 1’35.987 Fila: 7. Jake Dixon 1’36.106; 8. Augusto Fernandez 1’36.130; 9. Jorge Navarro 1’36.264 Fila: 10. Manuel Gonzalez 1’36.316; 11. Cameron Beaubier 1’36.558; 12. Filip Salac 1’36.672 Fila: 13. Bo Bendsneyder 1’36.809; 14. Jeremy Alcoba 1’36.843; 15. Albert Arenas 1’36.914 Fila: 16. Keminth Kubo 1’37.360; 17. Joe Roberts 1’38.065; 18. Aron Canet s.t.

