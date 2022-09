Moto2, la diretta del GP di San Marino sul circuito di Misano. LIVE

Gran Premio di San Marino, circuito di Misano, é tempo di Moto2 con Vietti in pole position,Arenas e Lopez a chiudere la prima fila. Arbolino e Dalla Porta in seconda, Pasini solo decimo.11:56

Solo ottavo Ogura, che partirá dalla terza fila, nono Augusto Fernandez: grossa occasione per Vietti per la classifica mondiale.12:03

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Moto2!12:18

GIRO 9. Caduta per Dalla Porta che si stende fuori pista, addio alla gara per l'italiano.12:33

GIRO 11. CADUTA PER VIETTI! Si stende l'italiano che perde la moto in curva!12:36

GIRO 13. Caduta anche per Antonelli, che peró non era in lotta per le prime posizioni.12:41