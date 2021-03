Moto2, Lowes stravince a Losail. Podio con dedica per Di Giannantonio

Pole position e vittoria. Sam Lowes manda un messaggio molto chiaro alla concorrenza nel primo Gp del Mondiale 2021 di Moto2.

Il pilota britannico del team Marc VDS ha dominato in Qatar sul circuito di Losail, portandosi a casa un successo schiacciante.

Più forte anche di una brutta partenza che lo ha visto superato da Marco Bezzecchi e da Bo Bendsneyder, Lowes ha presto recuperato il primato, archiviando il discorso per il successo già prima di metà gara,

Vivace invece la lotta per le altre posizioni del podio. Gara brillante, dopo la qualifica opaca, per Remy Gardner, che ha chiuso al secondo posto a poco meno di due secondi. Per il terzo posto il favorito era lo spagnolo Raul Fernandez, letteralmente sverniciato però dalla coppia italiana formata da Bezzecchi e da Fabio Di Giannantonio.

Alla fine l’ha spuntata il romano del team Gresini, che non ha potuto che dedicare il risultato alla memoria del fondatore della scuderia, scomparso lo scorso 23 febbraio causa Coronavirus.

Gli altri italiani: fuori causa Baldassarri per una caduta, buon 12° posto per il rookie Celestino Vietti.

OMNISPORT | 28-03-2021 18:21