Moto2, Luca Marini proverà ad allungare

Luca Marini, il leader della classifica del campionato del mondo delle Moto2, vuole battere il ferro finché è caldo e conquistare un altro ottimo risultato nel Gran premio della Stiria.

“Domenica è stata una bella gara, nonostante una qualifica non perfetta, sono riuscito a partire forte e a recuperare tante posizioni dopo il primo via – ha raccontato il centauro dello Sky Racing Team VR46 -. Le sensazioni alla guida sono state buone tutto il weekend, ma possiamo fare un ulteriore step in avanti. Abbiamo tutta la giornata di venerdì per fare ulteriori prove: tra i Top rider, infatti, sono stato l’unico a montare la soft davanti per la gara, un aspetto su cui lavorare”.

OMNISPORT | 20-08-2020 18:50