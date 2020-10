Moto2, Luca Marini si aspetta la pioggia

Sarà una Le Mans dalla veste inedita quella che ospiterà il GP di Francia questo fine settimana. Tappa storica del Campionato in programma all’inizio maggio, il circuito della 24 ore aprirà le sue porte allo Sky Racing Team VR46 per la prima volta in ottobre.



Reduce dalla vittoria in Catalogna e al comando della generale nelle Moto2, Luca Marini tornerà al lavoro per continuare ad essere protagonista.

“Nel nuovo calendario, Le Mans è forse la pista con più storia tra quelle rimaste e allo stesso tempo uno dei layout più affascinanti e particolari della stagione. Troveremo un clima molto diverso da quelli affrontati fino ad oggi e probabilmente per la prima volta gireremo con questa moto sul bagnato. Tanti aspetti su cui lavorare, dettagli su cui concentrarsi per trovare la stessa confidenza delle ultime gare e fare bene la domenica” ha detto il fratello di Valentino Rossi.

OMNISPORT | 08-10-2020 13:38