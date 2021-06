Moto2, terza doppietta di fila per KTM: Gardner davanti a Fernandez

Cosa c’è di meglio di una vittoria in Moto2 per festeggiare il passaggio in Motogp? Niente probabilmente, ed è proprio quella che sicuramente starà pensando il vincitore di oggi, Remy Gardner, che nella settima tappa stagionale della Moto2 vince al Montmelò davanti al compagno di box Raul Fernandez. Ad accompagnare i due piloti del team finlandese sul podio c’è anche Xavi Vierge, mentre Marco Bezzecchi chiude quarto. A proposito, Gardner sarà in Tech3 il prossimo anno.

Sempre più leader della classifica generale Remy, ed ennesima doppietta per il team finlandese Ajo KTM, che replica perfettamente quanto visto al Mugello con Gardner seguito sul podio dal collega di box, e rivale numero uno in classifica piloti, Raul Fernandez. Sono 11 i punti di differenza tra i due, con Gardner che sembra che voglia esordire il prossimo anno in Motogp da campione del Mondo.

Il nostro Marco Bezzecchi chiude 5° dietro a Xavi Vierge, col pilota del team Petronas per il quale si vocifera un possibile approdo in MotoGP al posto di Rossi. Per quanto riguarda gli italiani, a punti anche Tony Arbolino (13°) e Celestino Vietti (14°).

OMNISPORT | 06-06-2021 15:30