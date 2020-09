Moto3, doppia festa per Tony Arbolino

Doppia festa per Tony Arbolino. Sabato ha annunciato il passaggio in Moto2 (correrà con Intact GP, dove sarà in squadra con Marcel Schrotter), domenica è arrivato secondo nel Gran premio di Catalogna delle Moto3.

“Avrei voluto vincere ma il podio è perfetto – ha detto a fine gara il portacolori del Team Snipers -: con Vietti ce la giochiamo per chi arriverà primo tra gli italiani, io ora devo rimanere concentrato e pensare gara per gara. La stagione è ancora lunga”.

OMNISPORT | 27-09-2020 14:31