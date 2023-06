Moto3 - la diretta del GP d'Italia sul circuito del Mugello. LIVE

Cronaca in diretta

Deniz Oncu ha conquistato ieri la sua sesta pole assoluta nel Motomondiale e scatterà dalla prima casella in griglia. In prima fila col turco ci saranno anche Sasaki e Holgado. Dietro a loro due italiani, Bertelle e Rossi, decisi a dare tutto nella gara di casa. Jaume Masià, terzo nel mondiale, parte dalla sesta casella mentre Ortolà, secondo in classifica, scatta dal fondo dello schieramento.

Giro di ricognizione in corso, manca pochissimo al via del GP d'Italia.

Problema in griglia per Fenati! Il marchigiano è costretto a togliersi dallo schieramento spingendo la propria moto a mano.

GIRO 1. Oncu-Holgado-Sasaki al termine della prima tornata di gara. Male invece Bertelle, scivolato in 12esima posizione, e Rossi, finito in ottava. Bene invece Furusato che è salito in quinta posizione alle spalle di Masia.

GIRO 3. Giro veloce di Masia che prende la testa della gara e prova a scappare ma Holgado, Oncu e Sasaki non sembrano concedergli spazio. Furusato intanto è in lotta con Alonso per la quinta posizione.

La Moto3 torna in pista col GP d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio d’Italia si corre sul Circuito del Mugello. La classifica piloti è attualmente questa:

Danny Olgado (84 pt.) Ivan Ortola (63 pt.) Jaume Masia (63 pt.) Diogo Moreira (55 pt.) Xavi Artigas (50 pt.)

Deniz Oncu partirà dalla pole al Mugello dopo aver rifilato oltre mezzo secondo a tutti. In prima fila con lui Ayumu Sasaki, secondo, e Holgado, terzo, quindi dopo una serie di penalizzazioni che ha colpito quasi mezzo schieramento, in seconda fila ci saranno 4. Matteo Bertelle, 5. Riccardo Rossi, 6. Jaume Masia e ad aprire la terza fila, 7. Andrea Migno. Il secondo tempo in qualifica, Kelso, e con lui Moreira, Artigas, Ortola, Nepa, Salvador, Perez e Lunetta dovranno scattare da fondo griglia con l’aggiunta di un Long Lap Penalty da scontare in gara. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00. Questa la griglia di partenza: