Moto3, la diretta del GP del Giappone sul circuito di Motegi. LIVE

Guevara mette una seria ipoteca sul mondiale al termine di una gara caratterizzata da una lotta a quattro. Secondo posto per Foggia sempre protagonista ma mai in grado di attaccare lo spagnolo. Ottimo terzo posto per il pilota di casa Sasaki che precede Garcia, deluso da un quarto posto piuttosto avaro in ottica mondiale.05:43

Al termine della Q2, disturbata dalla pioggia, pole position per Suzuki con Odgen e Sergio Garcia a completare la prima fila, seconda fila per un'altro pilota di casa, Sasaki, davanti agli italiani Foggia e Migno mentre in terza Rossi, Oncu e Guevara, leader della classifica iridata.09:08

Ad una settimana esatta dal GP di Aragon, moto nuovamente in pista in Giappone per il primo di quattro GP in terra asiatica che potrebbero rivelarsi decisivi in ottica mondiale 2022; situazione in parte delineata in Moto3 col pilota GasGas Guevara primo in classifica generale con 33 punti di vantaggio sul connazionale Sergio Garcia e 58 su Dennis Foggia.10:19