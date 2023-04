Moto3, la diretta del GP della Americhe sul circuito di Austin. LIVE

Cronaca in diretta

Si arriva in Texas con Holgado (vittorioso in Portogallo) leader del Mondiale e Moreira, sempre a podio nelle prime due gare, staccato di soli due punti. Nepa quinto e Migno sesto i primi italiani in graduatoria.

Piloti che cercano la concentrazione in griglia di partenza. Dieci minuti al via della gara.

Partiti! Grande partenza di Moreira che si prende la testa della gara alla prima curva. Alle sue spalle Sasaki e Nepa. Brivido per Ortola che resta in sella dopo un contatto.

Giro 2. Sasaki, Masia e Moreira i primi tre. Quarto posto per Nepa davanti ad Holgado. Gruppo compatto in questi primi giri.

GIRO 4. Caduta per Suzuki! Davanti Sasaki e Masia allungano su Moreira ora nel mirino di Holgado. Gara complicata per Nepa ora settimo.

Giro 7. Giro veloce di Ortola che supera Artigas e sale in quinta posizione. Fase di studio tra i primi tre in attesa degli ultimi giri.

Il Gran Premio delle Americhe si corre sul circuito di Austin, in Texas. In pole ci sarà Jaume Masia con la sua Honda Leopard e precede in prima fila Ayumu Sasaki (Husqvarna IntactGP) e Ivan Ortolà (Ktm Angeluss) a 0.306. Qualifiche caratterizzate dalle cadute che hanno coinvolto David Munoz, Kaito Toba, Deniz Oncu e soprattutto Daniel Holgado, il leader del Mondiale che scatterà in seconda fila con il quinto tempo dietro il brasiliano Diogo Moreira, 4°. Il migliore degli italiani è Stefano Nepa (Ktm Angeluss), 6°; gli altri: 8° Matteo Bertellea; 13° Romano Fenati e 18° Riccardo Rossi. Sono previsti 17 giri. Semafori spenti alle 18.00.