Moto3, Migno in pole a Portimao: Foggia è secondo

Inizia nel migliore dei modi per i colori italiani il weekend del Gp del Portogallo, terza prova del MotoMondiale 2021.

Nella classe Moto3 infatti a partire davanti a tutti sul circuito di Portimao saranno due alfieri tricolori.

Pole position per Andrea Migno del team Snipers, che era già stato il più veloce nelle ultime libere del sabato mattina, confermando poi l’ottimo stato di forma ed il feeling della propria moto con il circuito realizzando un giro velocissimo con il tempo di 1.47.883.

Alle sue spalle Dennis Foggia, staccato di poco più di un decimo (+0.149), la cui strategia rischiosa di tornare in pista solo negli ultimi secondi per provare a migliorarsi ha pagato dopo una prima parte di qualifiche in ombra.

Terzo e quinto posto per il team Gresini con Jeremy Alcoba a precedere Sergio Garcia Gabriel Rodrigo. In mezzo la GasGas di Sergio Garcia. Nessun altro italiano nei primi 10, delusione per Romano Fenati, che era stato il più veloce in Q1.

17-04-2021