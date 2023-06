Beffato alla fine Ayumu Sasaki, terzo il leader della classifica piloti Daniel Holgado.

18-06-2023 12:32

Grande sorpresa in Moto3: nella gara del Sachsenring l’ha spuntata il turco Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) che, in volata, ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera nel Motomondiale. Beffato alla fine Ayumu Sasaki, terzo il leader della classifica piloti Daniel Holgado.

Primo degli italiani è Stefano Nepa, che ha chiuso nono davanti a Furusato. Sfortunato Matteo Bertelle, caduto mentre era in lotta per il quinto posto.