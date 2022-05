MotoGP 2022, Luca Marini: "Bravi tutti i piloti e la Ducati"

28-05-2022 15:48

Bella prestazione per l’alfiere del VR46 Luca Marini, fratellastro del Dottore Valentino Rossi, che sulla pista del Mugello si prende la terza posizione in griglia di partenza in vista del GP di domani.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport al termine della qualifica:

“In questa occasione desidero fare i complimenti a tutti noi piloti, che abbiamo guidato davvero forte nonostante la pioggia. I primi giri sono stati una sorta di prova per me, dovevo capire i posti dove si scivolava di più e dove di meno. Desidero fare i complimenti a Ducati, stanno mostrando a tutti di essere grandi. I complimenti vanno anche al mio team, giornata stupenda, magari poteva andare meglio, ma seconda e terza piazza mi paiono un risultato piuttosto buono (ride, ndr). Lavoreremo ancora sulla moto per assestare il passo gara”.