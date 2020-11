MotoGp, a Valencia Miller domina la FP1

E’ Jack Miller il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp d’Europa, terz’ultimo appuntamento del Mondiale MotoGp 2020. L’australiano del team Ducati Pramac segna un tempo di 1:42.063, quasi mezzo secondo più veloce del secondo classificato, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas).

Oltre al secondo tempo del romano, la pattuglia azzurra registra la sesta posizione di Danilo Petrucci e la decima di Andrea Dovizioso (entrambi Ducati), la 14a del compagno di squadra di Miller, Pecco Bagnaia, e la 20a di Lorenzo Savadori (Aprilia), che dietro di sé si lascia solo un deludente Fabio Quartararo (Yamaha Petronas).

Discreto, visto il contesto, il primo approccio di Garrett Gerloff sulla M1: l’americano, che almeno per oggi sostituisce Valentino Rossi (in attesa dell’esito del tampone) è 16°, appena davanti al leader del Mondiale Joan Mir (Suzuki), nascostosi in questa sessione.

Gp Europa, Tutti i tempi della FP1:

1 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 316.8 1’42.063

2 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.9 1’42.530 0.467 / 0.467

3 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 309.7 1’42.566 0.503 / 0.036

4 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 312.5 1’42.639 0.576 / 0.073

5 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 315.4 1’42.654 0.591 / 0.015

6 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 312.5 1’42.700 0.637 / 0.046

7 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.3 1’42.841 0.778 / 0.141

8 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 309.7 1’42.877 0.814 / 0.036

9 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.4 1’42.959 0.896 / 0.082

10 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 308.3 1’43.009 0.946 / 0.050

11 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.9 1’43.230 1.167 / 0.221

12 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.1 1’43.461 1.398 / 0.231

13 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1’43.521 1.458 / 0.060

14 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 315.4 1’43.572 1.509 / 0.051

15 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.1 1’43.584 1.521 / 0.012

16 Garrett GERLOFF USA Monster Energy Yamaha MotoGP YAHAMA 306.9 1’43.645 1.582 / 0.061

17 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 311.1 1’43.728 1.665 / 0.083

18 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 312.5 1’43.925 1.862 / 0.197

19 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 311.1 1’44.448 2.385 / 0.523

20 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.9 1’44.527 2.464 / 0.079

21 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.7 1’44.791 2.728 / 0.264

OMNISPORT | 06-11-2020 12:26