MotoGP Austin, Sprint Race GP Americhe diretta live

La MotoGP torna in pista e lo fa con la Gara Sprint del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024. A partire in pole sarà l’Aprilia di Maverick Vinales in una prima fila tutta spagnola con Pedro Acosta e Marc Marquez. Bagnaia 4°, Martin 6°. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (60 pt.) Brad Binder (42 pt.) Enea Bastianini (39 pt.) Pecco Bagnaia (37 pt.) Pedro Acosta (28 pt.)

Pole position da record di Maverick Vinales ad Austin. Il pilota spagnolo dell’Aprilia con il casco di Batman partirà davanti a tutti con il tempo di 2:00.864 centrando la 15sima partenza al palo in carriera. In prima fila con lui la Ktm di Pedro Acosta che sembra in palla qui al COTA e un altro spagnolo, Marc Marquez su Ducati Gresini.

In seconda fila scatteranno le Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini e solo sesto Jorge Martin che ad inizio Q2 è caduto per ben due volte consecutivamente prima di rientrare ai box e salire sulla seconda moto. In top ten anche Aleix Espargaro con l’altra Aprilia pure lui caduto in Q2 e altri tre italiani: Di Giannantonio, Morbidelli e Bezzecchi con altrettante Ducati.

La Gara Sprint del Gran Premio delle Americhe si corre sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 22.00 di sabato 13 aprile. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. M. Viñales 2:00.864

Aprilia 2. P. Acosta 2:01.192

KTM 3. M. Marquez 2:01.266

Ducati 2ª fila 4. F. Bagnaia 2:01.352

Ducati 5. E. Bastianini 2:01.439

Ducati 6. J. Martin 2:01.511

Ducati 3ª fila 7. A. Espargaró 2:01.562

Aprilia 8. F. Di Giannantonio 2:01.667

Ducati 9. F. Morbidelli 2:01.737

Ducati 4ª fila 10. M. Bezzecchi 2:02.279

Ducati 11. J. Miller 2:02.297

KTM 12. A. Marquez s.t.

Ducati 5ª fila 13. R. Fernandez 2:01.726

Aprilia 14. M. Oliveira 2:01.844

Aprilia 15. A. Rins 2:01.893

Yamaha 6ª fila 16. F. Quartararo 2:02.089

Yamaha 17. B. Binder 2:02.140

KTM 18. A. Fernandez 2:02.223

KTM 7ª fila 19. J. Zarco 2:02.380

Honda 20. J. Mir 2:02.829

Honda 21. T. Nakagami 2:03.114

Honda 8ª fila 22. L. Marini 2:03.249

Honda

