Ad aver riscritto la storia è stato Binder: "La seconda volta per me".

10-06-2023 22:00

Brad Binder ha stipulato il record di velocità in MotoGP al Mugello: 366,1 km/h. L’ex campione del mondo di Moto3 però è convinto che la sua KTM possa fare anche meglio: “La moto è un razzo ed è bello avere di nuovo il record in tasca, è la seconda volta per me. Ma credo che ci siano ancora un paio di km da sfruttare”.

“I 366,1 km/h sono molto meglio del vecchio record e spero che domani ci aiutino a salire sul podio!”, ha aggiunto il team manager Francesco Guidotti.