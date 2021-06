Motogp, Aleix Espagaro sogna un ex Yamaha come compagno in Aprilia

Aleix Espagaro, che in questi anni ha praticamente retto da solo le sorti dello sviluppo di Aprilia (non ce ne vogliano Savadori e Bradley Smith) sembra essere l’unico pilota nel circus ad augurarsi di avere come compagno di box un Top-rider. Espargaro, infatti, commenta le voci che vorrebbero, dopo il divorzio ufficializzato a fine stagione tra Maverick Vinales e la Yamaha, Top Gun finire proprio in Aprilia. Queste le sue parole:

“Non avrà vita facile per provare a battermi, ma siamo grandi amici e sarebbe bellissimo, per me, averlo come compagno di squadra. Non so quale sia la sua reale situazione con Yamaha – aveva detto prima dell’ufficializzazione della rescissione consensuale del contratto tra Vinales e il Yamaha – Lo sosterrò in ogni caso perché siamo amici, ma se dovesse davvero arrivare in Aprilia sarei contentissimo. Anche se, lo avviso, dovrà fare molta fatica per battermi”.

Il pilota spagnolo della casa di Noale ha svelato anche un altro retroscena:

“Mi sono arrabbiato quando ho saputo da Massimo Rivola che nel 2022 non avremmo avuto più di due moto in pista”. Il retroscena è chiaramente all’impossibilità d Aprilia di schierare due moto satellite nel 2022, dato l’accordo di Gresini con Ducati.

Di contro, però, c’è che la RS-GP è in continua crescita e i risultati lo dimostrano eccome, con Aleix Espargarò che ha un messaggio anche per quei giovani piloti che, al termine della stagione passata, hanno preferito restare in Moto2 piuttosto che tentare il grande salto con Aprilia:

“Si pentiranno di questa scelta in futuro. Hanno perso una grande opportunità. Ora spero che il mio compagno di squadra nel 2022 possa essere un pilota davvero veloce e forte, perché Aprilia lo merita e perché questa moto è ormai a un passo dalle posizioni di vertice”.

OMNISPORT | 29-06-2021 12:21