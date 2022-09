MotoGP, Aleix Espargaró: "Bagnaia è più forte, Quartararo no"

18-09-2022 18:23

Mancava sul podio dal Mugello e ora Aleix Espargaró è sempre più in lotta per il campionato. Terzo ad Aragon, lo spagnolo dell’Aprilia è adesso a soli 17 punti da Fabio Quartararo, con in mezzo Pecco Bagnaia a -10 dal leader. Dopo la corsa Aleix ne ha parlato a Sky: “Bisogna sempre crederci, sono positivo e stiamo facendo tutti un grande sforzo. È stato difficile, ma piano piano usando la testa abbiamo limitato i danni”.

Espargaró ha poi aggiunto: “Il podio è stato molto positivo e sono contento anche per il distacco dal leader di 17 punti. Sono realista: Fabio non è molto più veloce di me, ma Pecco è più forte di noi. Ha una moto di livello più alto e sta guidando al 100% in tutte le gare. Però ci sono 17 punti e tutto può succedere”.