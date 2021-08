Motogp, Aleix Espargaro: "Dubito che Vinales sarà più veloce di me"

Giornata davvero intensa per il catalano Aleix Espargaro nel corso delle prime prove libere del GP di Silverstone, in Gran Bretagna. Dopo essere stato più volte in testa, il pilota Aprilia chiude col 7° tempo dopo una bagarre anche col fratello Pol. E su Vinales…

Aleix e Top Gun sono legati da una grande amicizia, e l’imminente sbarco di Top Gun in Aprilia non sembra aver minato i loro rapporti. Tra l’altro, scenderanno in pista tra il 31 agosto e il 1 settembre per due giornate di testa a Misano. Queste le parole di Aleix, che scherza, si, ma non troppo:

“Vinales è un pilota top, ma anche io non scherzo. Forse non ho potuto dimostrare ancora tutte le mie potenzialità, ma adesso sto andando molto forte e ho i miei dubbi che Maverick possa andare più veloce di me…”.

Anche Rivola, a Sky Sport, aggiunge qualcosa sulla prossima compresenza di Espargaro e Vinales:

“Credo proprio che ci divertiremo – spiega Rivola a Sky Sport – e vedremo quanto durerà questa amicizia… (ride ndr). Scherzi a parte, non vediamo l’ora di avere questa formazione: Aleix ha l’Aprilia cucita nel cuore, ma avere con noi Vinales è un’opportunità più unica che rara. E il primo ambasciatore della nostra squadra è stato proprio Aleix, che in questi 5 anni ha contribuito in maniera importante a far crescere la moto e spero di vederlo presto sul gradino più alto del podio. Vinales se la dovrà guadagnare… nessuno gli regalerà niente, ci metteremo a sua disposizione come abbiamo fatto per gli altri piloti”.

