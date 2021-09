MotoGp, Aleix Espargarò: "Ho grande fiducia"

Il centauro dell’Aprilia Aleix Espargarò ha parlato dopo le prove libere ad Aragon, chiuse al secondo posto: “Sono soddisfatto di questo primo giorno di prove libere ad Aragon al Motorland di Alcaniz. Il grip era basso, ho fatto fatica con la moto. Ho guidato pensando a non fare errori più che spingere per andare al limite. Abbiamo provato tutte le opzioni a livello di gomma perché il degrado è alto e staremo attenti per quanto riguarda la scelta della gomma da gara domenica. Abbiamo raccolto abbastanza informazioni e potremo lavorare bene”.

“Mi sento più sicuro e rilassato, sento la fame di provare a vincere, ma ho più fiducia. Lunedì mattina alle 9 sono andato con la bici e ho chiamato Rivola dicendo che voglio continuare a lavorare senza accontentarmi. Lui la pensa come me, è bello aver conquistato un podio, ma il nostro obiettivo è ancora lontano. Ci siamo tolti un peso, ero molto felice per Aprilia e la squadra. Ora so che posso riuscirci e proverò domenica ad ottenerne un altro”, ha spiegato Espargarò.

OMNISPORT | 10-09-2021 18:07