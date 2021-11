MotoGP, Aleix Espargaró: "Qualcosa non sta funzionando nelle ultime gare"

09-11-2021 15:45

Queste le parole di Aleix Espargaró al termine del Gran Premio dell’Algarve che è stato disastroso per l’Aprilia dato che lo spagnolo è finito a terra quando era lontano dalla zona punti, mentre il suo compagno di squadra Maverick Vinales si è classificato sedicesimo e fuori dalla zona punti: “Ero riuscito a partire piuttosto bene, recuperando qualche posizione, poi Lecuona e Pol (il fratello minore che gareggia per la Honda, ndr) sono rientrati in pista dopo un lungo costringendomi ad andare largo. Finito in fondo al gruppo, ho iniziato a ricostruire la mia gara ma dopo aver passato Morbidelli sono stato troppo aggressivo in frenata e sono caduto. Colpa mia ma qualcosa nelle ultime gare non sta funzionando a dovere, dobbiamo riuscire a capirlo. Forse con le temperature basse la RS-GP soffre, ma la cosa vale per tutti quindi è importante sapersi adattare alle diverse condizioni“.

