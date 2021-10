MotoGP, Aleix Espargaro: "Spero di vincere un giorno con l'Aprilia"

“Ho detto a Maverick che sarei andato a prenderlo all’aeroporto di Houston e che sarebbe stato in camera con me, ma mi ha risposto che si sarebbe sentito troppo solo e che preferiva andarsene. È freddo, ma sapevo che questa tragedia lo avrebbe scosso. Non riusciva a togliersi dalla testa la sua famiglia. Avrebbe potuto benissimo correre mi ha detto, ma in questo momento la posta in gioco gli sembra troppo alta”. Così Aleix Espargarò al quotidiano spagnolo AS ha raccontato cosa sta provando Maverick Vinales dopo la tragica morte del cugino Dean.

Poi Aleix parla del suo futuro con l’Aprilia: “Credo che prima o poi riuscirò a vincere una gara (non ci è mai riuscito in nessuna categoria del motomondiale, ndr), farlo con l’Aprilia renderebbe la soddisfazione doppia. Ho ancora un anno di contratto per il 2022, ma poi penso di continuare ancora per un anno o due. Mi sto divertendo tanto, però ho anche tanti altri progetti quando la mia carriera in MotoGP sarà finita”.

OMNISPORT | 01-10-2021 09:40