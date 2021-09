MotoGP, Alex Rins: “Felice di tornare in Texas”

Dopo una parte centrale di campionato ricca di ritiro e di performance non all’altezza delle aspettative, lo spagnolo vuole sfruttare le caratteristiche “amiche” del Circuit of the Americas per tornare ad occupare le posizioni sul podio, aspetto che gli regalerebbe una spinta morale importante in vista dei round finali di questo campionato.

I ricordi vanno allora a quell Montano Gp del 2019 quando Rins vinse su Valentino Rossi. Quella vittoria è proprio lo stimolo per tornare a fare bene nel 15° GP del mondiale 2021.

“Sono così felice di tornare in Texas! Qui ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP nel 2019 ed è stata davvero speciale. Una battaglia speciale e fantastica con Valentino Rossi, con una grande folla e tanti festeggiamenti con la squadra. Inizierò questo fine settimana con in mente questi ricordi. Onestamente spero di portare a casa un altro grande risultato. Lo scorso week-end sono tra l’altro diventato padre e questa è una motivazione in più per il fine settimana. So che la nostra moto può fare davvero bene su questa pista”.

OMNISPORT | 29-09-2021 15:23