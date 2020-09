MotoGp, anche una dottoressa sul podio a Misano

I promotori del Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini hanno chiesto che domenica, sul podio delle premiazioni alla MotoGp, salisse anche una rappresentante della sanità. In accordo con Ausl Romagna, è stata individuata la figura della dottoressa Antonella Dappozzo, Direttore del Programma Cure Primarie dell’Ausl Romagna.

“Vogliamo testimoniare davanti alle telecamere di tutto il mondo la gratitudine per l’enorme impegno che viene profuso negli ospedali per accogliere e curare i tutti i malati – spiegano i promotori -. La dottoressa Dappozzo rappresenta idealmente ogni operatore che sul territorio e nella Repubblica di San Marino, ma in tutto il mondo, si occupa della nostra salute. Il Gran Premio, con le due tappe a MWC, rappresenta anche un segnale forte: dopo il lockdown ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo voluto fortemente assumerci la responsabilità di un’apertura al pubblico e grazie alla deroga della Regione Emilia-Romagna vogliamo dimostrare che è importante rimettersi in marcia, con precauzione, attenzione e senso di responsabilità, verso una normalità della quale abbiamo enorme nostalgia. I primi ingressi in circuito di ieri e oggi testimoniano disciplina e tanta attenzione da parte degli appassionati. Andiamo avanti così”.

