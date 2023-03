MotoGP, Aprilia davanti nelle prime libere in Argentina

Miglior tempo di Viñales a Termas, poi il compagno di squadra Espargaró e la Ducati di Martin. Decimo Bagnaia.

31-03-2023 16:57

Si è aperto nel segno dell’Aprilia il weekend del Gran Premio dell’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2023. Sulla pista di Termas de Rio Hondo il più veloce di tutti nella prima sessione di prove libere è stato infatti lo spagnolo Maverick Viñales in 1:39.207. Alle sue spalle il compagno di squadra e connazionale Aleix Espargaró, staccato di 284 millesimi.

Otto le moto italiane in top-ten, dati i sei piloti Ducati. Il migliore è stato Jorge Martin, terzo con la Pramac a tre decimi. Poi la Honda LCR di Takaaki Nakagami e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Sesta l’altra Pramac di Johann Zarco davanti a ben quattro piloti italiani: settimo Luca Marini con la Ducati VR46, ottavo Franco Morbidelli su Yamaha, nono Marco Bezzecchi con l’altra VR46 e decimo Pecco Bagnaia.

Il campione del mondo e leader della classifica iridata di quest’anno ha infatti chiuso con l’ultimo tempo utile per l’accesso diretto alla Q2. Ma con l’unica Ducati ufficiale in pista dovrà restare in top-ten nelle seconde prove libere in programma alle 20 italiane. Male Jack Miller, 14° con la KTM, e Fabio Quartararo, soltanto 15° con la Yamaha.

MotoGP Argentina, i tempi delle prime prove libere:

1 M. Viñales (Aprilia) 1:39.207

2 A. Espargaró (Aprilia) +0.284

3 J. Martin (Ducati) +0.301

4 T. Nakagami (Honda) +0.376

5 A. Marquez (Ducati) +0.403

6 J. Zarco (Ducati) +0.421

7 L. Marini (Ducati) +0.426

8 F. Morbidelli (Yamaha) +0.489

9 M. Bezzecchi (Ducati) +0.493

10 F. Bagnaia (Ducati) +0.544

11 A. Rins (Honda) +0.595

12 F. Di Giannantonio (Ducati) +0.719

13 A. Fernandez (KTM) +0.787

14 J. Miller (KTM) +0.830

15 F. Quartararo (Yamaha) +0.909

16 B. Binder (KTM) +1.057

17 R. Fernandez (Aprilia) +1.129

18 J. Mir (Honda) +1.458