MotoGp, Aragon: vince Rins, secondo Marquez. Sprofonda Quartararo

Alex Rins ha vinto il Gran Premio di Aragon: il pilota spagnolo della Suzuki si è imposto davanti ad un sorprendente Alex Marquez (Honda) e al nuovo leader del Mondiale Joan Mir. Quarto posto per Maverick Viñales.

Domenica da dimenticare per Quartararo, che causa un problema tecnico non arriva a punti e perde la leadership del Mondiale. Dovizioso delude ma limita i danni chiudendo al settimo posto: ora è quarto in classifica generale. Valentino Rossi non ha potuto correre perché positivo al Covid.

LA GARA

Maverick Viñales parte bene e prova subito a prendere vantaggio, lo seguono Quartararo e Morbidelli che duellano tra loro. Poi dietro le due Suzuki, Dovizioso è ottavo.

Al terzo giro finisce a terra Bagnaia, davanti è Rins a insidiare le Yamaha strappando il terzo posto a Morbidelli. Al quinto giro Rins riesce a scavalcare Quartararo, conquistando la seconda posizione dietro a Viñales che cerca di allungare in testa.

Dovizioso fatica e non riesce a tenere il ritmo di quelli davanti: il forlivese è nono e non dà segni di ripresa. Tutt’altro discorso per Alex Marquez e Mir, che si avvicinano invece ai piloti di testa.

Le Suzuki cominciano a prendere il sopravvento da metà gara: Rins supera Viñales e si prende la testa della corsa, Mir è terzo mentre Quartararo scivola addirittura in sesta posizione, dietro ad un Alex Marquez in grande crescita e a un passo dal podio.

Il francese va in crisi forse per un problema tecnico e sprofonda in quindicesima posizione: la leadership del Mondiale sta per cambiare. Davanti c’è Rins, poi Viñales insidiato da Mir, al quarto posto Alex Marquez.

A nove giri dal termine Yamaha sparite dalle prime posizioni: in testa ci sono le due Suzuki di Rins e Mir, poi Alex Marquez e quindi Viñales.

Il fratello del campione del mondo è particolarmente ispirato e a 5 tornate dal termine si prende anche la seconda posizione, mettendosi all’inseguimento di Rins.

Nel tesissimo finale posizione invariate: Rins passa al primo posto, poi Marquez e Mir. Viñales quarto.

Ordine di arrivo (primi dieci)

1. RINS

2. A. MARQUEZ

3. MIR

4. VINALES

5. NAKAGAMI

6. MORBIDELLI

7. DOVIZIOSO

8. CRUTCHLOW

9. MILLER

10. ZARCO

OMNISPORT | 18-10-2020 15:55