MotoGP Assen, Quartararo: "Felice del 2° posto. In gara saremo io e Bagnaia"

25-06-2022 15:40

Il campione in carica della MotoGP Fabio Quartararo ferma la sua Yamaha M1 sulla seconda casella della griglia di partenza di Assen, in Olanda, 11° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022.

El Diablo viene battuto da Pecco Bagnaia, che lo supera di 116 millesimi. Queste le parole dell’iridato a Sky Sport:

“Seconda piazza davvero importante in vista della corsa: ad Assen è complicato superare e dunque è fondamentale partire davanti. Sono felice e credo che sia possibile fare una bella gara, il passo è davvero molto buono e per me siamo ancora io e Bagnaia. Abbiamo fatto un bel passo: sarà una gara tosta ma bella”.