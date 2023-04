MotoGP Austin, le parole di Davide Tardozzi

Il boss Ducati: "Bastianini avrebbe fatto la differenza su questa pista, Bagnaia si è già dimenticato dell'Argentina".

14-04-2023 18:37

Il team manager della Ducati Davide Tardozzi approccia ai microfoni di ‘Sky Sport’ il week-end di Austin: “Peccato non possa correre qui Enea Bastianini, che come Marc Marquez è il più adatto a fare la differenza qui; spero di riaverlo con noi a Jerez, sono sicuro che sarà uno dei protagonisti del Mondiale. Bagnaia non è solito spingere nella prima sessione di prove al venerdì, ma ha il NR. 1 sul cupolino; ha già messo alle spalle l’errore in Argentina”.